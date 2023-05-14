لاعب بـ يد الأهلي: دوافعنا كبيرة للمنافسة على لقب كأس الكؤوس الإفريقية

أكد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي يشارك بها الفريق فرصة لإحراز الثنائية الإفريقية بعد الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك.

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق لديه دوافع كبيرة للمنافسة على اللقب، وأن الجيل الحالي يرغب بشدة في إحراز أكبر عدد من البطولات وكتابة تاريخ كبير يسعد الجماهير.

وأشار إلى أن إقامة البطولة على صالة النادي الأهلي تحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة تجاه المنافسة بقوة على اللقب، من أجل مواصلة النجاحات التي يحققها الفريق خلال الفترة الراهنة.

وشدد عادل ، على أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق، وأن «رجال يد الأهلي» يتعامل باحترام شديد مع جميع المباريات، ويعي جيدًا أن الفوز باللقب يحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز.