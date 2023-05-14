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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم «الصف الأخير» فى الدول العربية يوم 18 مايو

فيلم الصف الأخير
فيلم "الصف الأخير"

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، انطلاق عرض العمل في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، يوم 18 مايو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

بوستر فيلم “الصف الأخير” 

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “الصف الأخير” للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقه في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الحالي.

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ويكشف البوست عن بطلي الفيلم؛ بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء، وتيام قمر الشاب، فما العلاقة التي تجمعهما؟.

وقال النجم بيومي فؤاد عن فيلم "الصف الأخير" للمخرج شريف محسن: "تعبت في تصوير فيلم الصف الأخير عشان الانتقال من بلد لبلد ومن محافظة للتانية، صوّرنا تقريبًا في 6 أو 7 أماكن وده مابقاش يحصل كتير، وكان عاجبني أوي الشخصية وتفاصيلها وإني ممكن أكون قابلتها قبل كده في حياتي بس ماعرفتهاش".

وعلّق الشاب تيام قمر: "سعيد جدًا ببطولتي الأولى مع النجم الكبير بيومي فؤاد، حبيت شخصية أدهم في الفيلم واتأثرت بيها لأني أعتقد إن فى شباب بتمر بالمرحلة  اللي شخصيتي عاشتها في الفيلم، وأتمنى الفيلم يعجب الجمهور".

فيلم الصف الأخير بيومي فؤاد تيام قمر ياسر الطوبجي محمد عبد العظيم

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