خالص العزاء.. شوبير يعزي النائب محمد أبوالعينين في وفاة شقيقه

نعى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.

وكتب عبر فيسبوك: “خالص العزاء لرجل الأعمال الأستاذ محمد أبو العينين في وفاة المغفور له شقيقه تغمده الله بوافر رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان قد توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المغفور له بإذن الله، أحمد أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتشيع جنازة أحمد أبو العينين بعد غد الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. ويتم تلقى العزاء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقدَّم العاملون بقنوات وموقع صدى البلد الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الإدارة، وللأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وللحاجة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".