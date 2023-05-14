عملنا المشوار الأصعب| أبرز تصريحات الرئيس السيسي من شرق العوينات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات، وفي هذا الصدد وجه الرئيس عددًا من الرسائل، نرصدها لكم من خلال التقرير التالي:



موسم حصاد القمح.. السيسي: حريصون على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: «بقينا النهاردة قادرين على توفير فرص عمل عبر زراعة مليون فدان ولما نضيف التصنيع الزراعي أعتقد العدد هيزيد عن كده.. واحنا حريصين على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية».



السيسي يوجه الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخزون المياه الجوفية يتم التعامل معه طبقا للمعايير العالمية منعا للهدر، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.

الرئيس السيسي: استصلاح المليون فدان يعادل مساحة 3 محافظات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح.



السيسي: لا بد من استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخزون المياه الجوفية يتم التعامل معه طبقا للمعايير العالمية منعا لهدره، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.

الرئيس السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".



الرئيس السيسي يشيد بمشروع زراعة «وادي الشيح»: إرادة وإصرار للمستثمر المصري |فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مشروع شرق العوينات يدعم زيادة محاصيل معينة تحتاجها الدولة لكي يتمّ الاستفادة منها من السوق المصرية، كما يدعم منتجات استراتيجية مثل القمح الذي تستورد منه مصر كميات كبيرة جدًا، مبينًا أنه كلما تمّ سدّ هذه الفجوة كلما يجرى تأمين القمح كمحصول استراتيجي مهم.



الرئيس السيسي: يجب وضع خطة لجلب كثافة سكانية بمشروع شرق العوينات.. فيديو

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بإنجاز مشروع شرق العوينات ومصنع البطاطس، في فترة وجيزة قدّرت بنحو عامين.



الرئيس السيسي: استصلاح مليون فدان في العوينات وتوشكى.. ونستهدف جذب المواطنين لهذه المناطق

أشار الرئيس السيسي ، خلال كلمته في احتفال انطلاق موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، إلى أنّ التخطيط لجلب كثافة سكانية من الدلتا والصعيد إلى شرق العوينات، أمر مهم، خاصة مع وجود فرص عمل.



تكليف رئاسي بشأن إنشاء المصانع بجوار المناطق الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء مصانع بجوار المناطق الزراعية يتم وفقا لتخطيط ودراسة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده.