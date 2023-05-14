رئيس الوزراء الباكستاني السابق يدعو إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، الأحد ، إلى احتجاجات من أجل 'الحرية' على مستوى البلاد، بعد أن أدى اعتقاله واحتجازه لفترة وجيزة هذا الأسبوع إلى اندلاع اضطرابات دامية.

وأُطلق سراح نجم الكريكيت السابق ذات مرة - والذي تم تقييده في عشرات القضايا القانونية منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل من العام الماضي - بكفالة يوم الجمعة بعد أن أعلنت المحكمة العليا أن اعتقاله غير قانوني.

وبسبب الغضب من الاعتقال، أضرم مؤيدون النار في مبان حكومية وأغلقوا طرقًا وألحقوا أضرارًا بممتلكات الجيش ، وهو ما يلقونه باللائمة في سقوط خان.

وقال في خطاب أذاع على موقع يوتيوب ليلة السبت 'الحرية لا تأتي بسهولة. عليك أن تنتزعها. عليك أن تضحى من أجلها.'

ودعا أنصاره إلى تنظيم احتجاجات 'في نهاية شوارعكم وقراكم' في جميع أنحاء البلاد مساء الأحد لمدة ساعة تبدأ في الساعة 5:30 مساء (1230 بتوقيت جرينتش).

وبعد خمسة أيام من الاضطرابات في أنحاء باكستان ، ساد الهدوء صباح الأحد ، لكن خان تعهد أيضًا بالعودة إلى حملته الانتخابية يوم الأربعاء لإجراء انتخابات فورية.

ولشهور، شن زعيم حزب تحريك إنصاف الباكستاني (PTI) حملة تحدٍ للجيش.

وجاء اعتقاله يوم الثلاثاء بعد ساعات فقط من توبيخه لادعائه تورط مسؤولين كبار في محاولة اغتيال ضده العام الماضي.

وحكم الجيش الباكستاني القوي البلاد بشكل مباشر طوال ما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عامًا ، ولا يزال يمارس سلطته على النظام السياسي.

وقال خان من منزله في لاهور، 'إن تصرفات قائد الجيش جعلت جيشنا سيئًا. إنه بسببه ، وليس بسببي' ، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان يقصد القائد الحالي ، أو سلفه ، الذي احتجزه خان. المسؤول عن الإطاحة به.

وكان قد صرح في وقت سابق للصحفيين بأن 'رجلاً هو قائد الجيش' كان وراء اعتقاله.

لكن خان نأى بنفسه عن الهجمات على منشآت الجيش في الاحتجاجات ، ونفى تورط العاملين في حزبه ودعا إلى تحقيق مستقل في العنف.

وقالت الشرطة والمستشفيات إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في الاضطرابات هذا الأسبوع.

أصيب المئات من ضباط الشرطة واعتقل أكثر من 4000 شخص ، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا ، وفقا للسلطات.

وقال أحد محاميي خان إن ما لا يقل عن 10 من كبار قادة الحركة اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات.

حذر رئيس الوزراء شهباز شريف ، رئيس ائتلاف هش ، يوم السبت من أنه يجب اعتقال المتورطين في 'تسهيل وتحريض وارتكاب أعمال العنف' في غضون 72 ساعة.

وقال خلال زيارة إلى لاهور 'أولئك الذين أظهروا سلوكا مناهضا للدولة سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم في محاكم مكافحة الإرهاب'.

تعهدت وزيرة الداخلية رنا صنع الله مرارًا وتكرارًا بأن تعيد الشرطة اعتقال خان ، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر.

وقضت المحكمة العليا في إسلام أباد بوجوب منح خان الحماية من الاعتقال حتى يوم الاثنين.

'إذا كان لدى باكستان ساعة يوم القيامة ، لكانت تقرأ ستين ثانية حتى منتصف الليل' ، هذا ما ورد في افتتاحية يوم الأحد في داون ، الصحيفة الإنجليزية الرائدة في البلاد.

وقالت 'هناك احتمال حقيقي للغاية بأن نشهد فوضى تامة إذا لم يضغط أحد على زر إعادة الضبط'.

وفاز خان في انتخابات 2018 في حملة لمكافحة الفساد ، صوت لها الناخبون الذين سئموا عقودًا من سياسات السلالات الحاكمة.

ويقول محللون مستقلون إنه وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل الخلاف مع الجنرالات.

وقال محسن خان البالغ من العمر 21 عاما وهو أحد مؤيدي الحركة لفرانس برس خارج منزل رئيس الحزب 'الكل يعرف من هو. الجيش وراء (اعتقال خان)'.

وأضاف بائع عربات الدفع أنه يريد أن يعمل الجيش والسياسيون معًا.

اشتعلت الأزمة السياسية منذ أشهر ، حيث حاول خان تعطيل الحكومة الائتلافية من خلال حل برلماني المقاطعات الذي كان يسيطر عليه والتحريض على إجراء انتخابات مبكرة.

تمت استعادة خدمات بيانات الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook و YouTube ، والتي تم قطعها بعد فترة وجيزة من اعتقال خان يوم الثلاثاء ، جزئيًا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم السبت.