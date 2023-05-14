عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

قبل 3 أشهر من احتفالها بعيد ميلادها المائة حققت عجوز بريطانية ما وصفته بـ “حلم حياتها” الخطير داخل سيرك كانت تعمل به سابقا بمدينة ليسيسترشاير في بريطانيا.

أقنعت آني دوبلوكر ابنتها بأن تطلب من رئيسها السابق مؤسس السيرك، مارتن بيرتون السماح لها بتحقيق “حلم حياتها”، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد.

حلم الحياة

وتمثل حلم حياة العجوز التي تسير بالاتكاء على عصا في أن تكون هدفا لرامي السكاكين المحترف خلال عرض سيرك حي والذي كانت تعمل به قبل 30 عاما في وضع الملصقات.

وبالفعل حقق لها السيرك البريطاني حلم حياتها كهدية عيد ميلادها المائة، معلقة: “لطالما أردت إلقاء السكاكين علي، ومستعدة لإجراء تجربة أخرى”.