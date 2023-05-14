الاتحاد التعاوني للثروة المائية يطالب بتوفير تأمين صحي للصيادين وخفض سن معاشهم

وجه رمضان عبده رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، الشكر للقيادة السياسية على اتاحة الفرص لمناقشة التحديات التي يواجهها العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديدا الاتحادات التعاونية، ضمن جلسات الحوار الوطني.

وقال رمضان عبدة، خلال جلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني، إن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يواجه تحديات كثيرة، خصوصا في حالات التعدي على المسطحات المائية، مطالبا بضرورة وقف التعدي على المسطحات المائية.

كما طالب بضرور وإعادة النظر في الرسوم الخاصة بالعاملين في الصيد، والنظر في وجود تأمينات اجتماعية وصحية للصيادين أسوة بكافة العاملين في الدولة، وأيضا النظر في خفض سن المعاش للصياد.

انطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث عقدت جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.