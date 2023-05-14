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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة .. محمد منير يبكي بشده في عزاء الكاتب محمود بكري

صدى البلد

خيم الحزن على النجم محمد منير ؛ أثناء حضوره  عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري الذي يقام في عمر مكرم.

وبكى الكينج محمد منير بشده ؛ اثناء العزاء .

 

ووصل الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، منذ لحظات إلى عزاء شقيقة النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي يقام، اليوم الأحد، بمسجد عمر مكرم.


مصطفى بكري:

تحدث النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه الراحل النائب محمود بكري، قائلا: "كان حاسس إنه هيموت وشعرت برحيله قبل وفاته بـ 4 ساعات".

وأضاف النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"،: "شقيقي محمود كان يخدم الجميع، وكان واهب نفسه للناس، وكان سندي في كل خطوة".

 

وأشار: "محمود كان الجندي المجهول في كل نجاحاتي"، مضيفا: "أخي محود كان مشغول بخدمة الناس ودائم التواصل مع أبناء الدائرة بحلوان".

 

واسترسل النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، : "أخي عاش للناس ولم يعيش لنفسه، ولم يشتكي من المرض طوال حياته، وفي آخر أيامه كان بيكح وذهب للمستشفى فضل 70 يوم مفيش تقدم ولا حد عارف عنده إيه كانوا بيقولوا خلل مناعي".

 

وأكمل النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،: "من أول يوم دخل المستشفى كان بيقول لنا خلاص البنزين خلص، وجاب أخواتي وأولاده وقال لهم أنا حلمت أن أمي وأبويا بينادولي وأنا حلمت أني رايح لهم وكان بيودعهم وكان بيوصي أولاده عليا".

محمد منير عزاء الكاتب محمود بكري مصطفى بكري

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