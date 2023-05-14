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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كابوس.. قادة وجنود الجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت صادمة حول معارك باخموت

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشف الجنود والقادة الأوكرانيون بعد عودتهم من باخموت، عن فظاعة الدبابات الروسية والقصف المدفعي المستمر.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال قائد لواء البندقية الميكانيكي الرابع والعشرين الأوكراني: "لدينا كوابيس حول الدبابات الروسية. نيران المدفعية والصواريخ والضربات الجوية لا تتوقف لمدة دقيقة. كل متر من المدينة يتعرض لإطلاق نار”.

وأوضح الجنود الأوكرانيون، أنهم “في المدينة بحاجة ماسة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات من نوع جافلين من أجل صد الجيش الروسي”.

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وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مفارز هجومية قد حررت حيًا آخر في الجزء الشمالي الغربي من باخموت، ودعمتهم القوات المحمولة جواً وحاصروا العدو في الأجنحة.

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