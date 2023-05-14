تدمير طائرة ومخازن للذخيرة.. القوات الروسية تكبد أوكرانيا خسائر خطيرة في دونيستك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف يوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز Su-27 بالقرب من مستوطنة نوفوجرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال كوناشينكوف في بيان له اليوم: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة نوفوجرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".‏

وأضاف، أن القوات الروسية دمرت أيضا مستودعين للذخيرة الأوكرانية خلال اليوم الماضي، لافتا إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة الجيش الأوكراني بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، وأصيبت مراكز قيادة ألوية الهجوم 5 والمدفعية 44 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنات كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوبرازينكا في منطقة زابوروجي.‏

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "‏تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا، وتدمير ست سيارات ونظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika في اتجاه خيرسون، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لمجموعة خيرسون القتالية الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف".

‏ووفقا للبيان، تم تدمير 102 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وتم طمس رادار مضاد للبطارية AN/TPQ-36 بالقرب من مستوطنة تياجينكي، كما ضربت القوات الروسية الأسلحة والقوى العاملة الأوكرانية في 114 موقعا.‏