عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير طائرة ومخازن للذخيرة.. القوات الروسية تكبد أوكرانيا خسائر خطيرة في دونيستك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف يوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز Su-27 بالقرب من مستوطنة نوفوجرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال كوناشينكوف في بيان له اليوم: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة نوفوجرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".‏

وأضاف، أن القوات الروسية دمرت أيضا مستودعين للذخيرة الأوكرانية خلال اليوم الماضي، لافتا إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة الجيش الأوكراني بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، وأصيبت مراكز قيادة ألوية الهجوم 5 والمدفعية 44 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنات كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوبرازينكا في منطقة زابوروجي.‏

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "‏تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا، وتدمير ست سيارات ونظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika في اتجاه خيرسون، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لمجموعة خيرسون القتالية الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف".

‏ووفقا للبيان، تم تدمير 102 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وتم طمس رادار مضاد للبطارية AN/TPQ-36 بالقرب من مستوطنة تياجينكي، كما ضربت القوات الروسية الأسلحة والقوى العاملة الأوكرانية في 114 موقعا.‏

مستودعات ذخيرة و30 جنديا.. القوات الروسية تشن هجمات في خيرسون ودونيستك

الجارديان: القوات الروسية تكثف هجماتها على مواقع أوكرانية في ذكرى أعياد النصر

القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية دونيتسك قوات الفضاء الروسية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

موضوعات متعلقة

الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية في أوكرانيا ضعيفة وذات معدات قديمة

مستودعات ذخيرة و30 جنديا.. القوات الروسية تشن هجمات في خيرسون ودونيستك

الجارديان: القوات الروسية تكثف هجماتها على مواقع أوكرانية في ذكرى أعياد النصر

4 طائرات مسيرة.. القوات الروسية تحبط هجوما خطيرا على خيرسون

الجارديان: أوكرانيا تشكل "كتائب العاصفة" لشن عملية عسكرية واسعة ضد القوات الروسية

بـ 8 طائرات مسيرة.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين.. ننشر تصريحات وزير التموين خلال افتتاح موسم حصاد القمح

منظمة أوبك تحذر من حدوث اضطراب في سوق الطاقة

الحوار الوطني .. المشاركون في جلسة المجتمع الأهلي يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات

الحوار الوطني.. 20 مطلبا للقضاء على كافة أشكال التمييز

ضربات متتالية تهز أسعار الذهب.. وانخفاضات متوقعة خلال الأيام المقبلة

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ