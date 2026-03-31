فرحة شعب بعد 50 سنة.. خالد الغندور يتمنى تأهل العراق لكأس العالم 2026

عبّر الإعلامي خالد الغندور عن دعمه وتمنياته للمنتخب العراقي بالتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:

“من كل قلبي أتمنى فرحة للشعب العراقي وتأهل منتخبهم لكأس العالم بعد غياب 50 سنة من المكسيك 1986 بإذن الله المكسيك 2026”.

موعد مباراة العراق وبوليفيا في ملحق كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره منتخب بوليفيا، ضمن منافسات ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب العراقي إلى استغلال خبرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات الحاسمة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة حلم التأهل إلى المونديال.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، حيث تنطلق في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، والسادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتُقام المواجهة على ملعب “بي بي في إيه” في المكسيك، والذي يستضيف اللقاء المرتقب ضمن منافسات الملحق العالمي.

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وبالتحديد من خلال قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري للتصفيات