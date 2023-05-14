الكرملين يكشف تورط أوكرانيا في قتل الروس بجميع أنحاء العالم

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا واثقة من تورط أوكرانيا في الهجمات ضد الروس.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع قناة “روسيا-1”: "من الواضح أن نظام كييف يقف وراء عمليات القتل، ولا يرعى عمليات القتل هذه فحسب، بل هو المنظم والملهم والمؤدي".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ الإجراءات اللازمة بعد تصريحات السلطات الأوكرانية حول "الاستعداد لقتل الروس في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق، قال كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع “ياهو نيوز”، إن كييف ستواصل مهاجمة الروس في جميع أنحاء العالم.