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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تفاصيل مقتل قائدين عسكريين كبار على الجبهة بأوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

أعلنت موسكو عن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا، وذلك خلال المعارك المندلعة هناك، وفق ماذكرت صحيفة بوليتيكو.

قالت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأحد ، إن ضابطين عسكريين روسيين كبار قتلا في شرق أوكرانيا ، فيما تعهدت كييف بأن هجومها المضاد الذي طال انتظاره سيحرر المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وذكر مسؤولون روس في بيان صدر اليوم الأحد أنهم صدوا الهجمات الأوكرانية حول بلدة باخموت المتنازع عليها. 
لكنهم أقروا بأن كبار قادة الجيش كانوا من بين الضحايا في صفوفهم.

وقالت الوزارة إن "قائد اللواء الرابع الآلي، العقيد فياتشيسلاف ماكاروف ، قاد المعركة بنفسه من الجبهة.. وأثناء صده هجوم ثالث ، أصيب قائد اللواء بجروح خطيرة وتوفي أثناء الإخلاء من ساحة المعركة".

 

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