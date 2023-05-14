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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 لاعبين في الصدارة.. اتحاد الكاراتيه يتغنى بالسيطرة المصرية على التصنيف العالمي

صدى البلد

أبدى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعبو منتخب مصر للكاراتيه في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي الذي صدر اليوم الأحد.

وأوضح الدهراوي أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الوطني وكذلك مجلس الادارة الذي بذل قصارى جهده من أجل الارتقاء باللعبة منذ توليه المسؤولية إلى أن تم الصعود على منصات التتويج في مختلف البطولات العالمية ومن ثم اعتلاء الترتيب في التصنيف العالمي.

وأكد الدهراوي أن مجلس الادارة حريص دائما على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين من أجل رفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية وهذا الأمر وضعه المجلس على عاتقه من أجل مصلحة اللعبة.

وأشار الدهراوي الي ان الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومحاولته رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أي بطولة كان لها مفعول السحر في تحقيق تلك الإنجازات المتتالية.

يذكر أنه احتل صدارة التصنيف العالمي كلا من منة شعبان ويوسف بدوي وطه طارق وعبدالله ممدوح.. بينما جاءت أحلام حمدي في المركز الثاني، ودهب علي في المركز الخامس، وفريال أشرف في المركز الرابع، وكريم أبوعيطة في المركز السابع، وأحمد أمين لطفي عبدالله هشام في المركز التاسع، وعلي الصاوي في المركز العاشر.

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