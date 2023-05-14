الجيش الأوكراني: إسقاط 3 طائرات روسية بدون طيار في خيرسون

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إسقاط 3 طائرات روسية بدون طيار في منطقة خيرسون.

وأشارت القيادة الجوية الأوكرانية الجنوبية في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أنه "في 14 مايو 2023، في منطقة خيرسون، دمرت قوات الدفاع الجوي ووسائل القيادة الجوية الجنوبية 3 طائرات روسية بدون طيار"، موضحا أن بينهم طائرتين بدون طيار للاستطلاع من طراز أورلان-10، وطائرة بدون طيار من طراز زالا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن شن الجيش الروسي هجوم واسع النطاق من مختلف الاتجاهات ليل أمس السبت، مستخدما طائرات شهيد الهجومية، وصواريخ كاليبر من السفن في البحر الأسود، وصواريخ موجهة من طراز "تو-95".

