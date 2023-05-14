بسبب الإيجار.. النيابة تحقق مع صاحب منزل تعدى على ساكن بالإسكندرية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء صاحب الحساب بقيام مُلاك المنزل محل سكنه بالتعدى عليه وأفراد أسرته بالضرب وإحداث إصابته وقيامهم بالاستعانة بآخرين يحملون أسلحة بيضاء لمنعهم من دخول المنزل ، لرغبتهم فى زيادة قيمة الإيجار .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كل من الطرفين (طرف أول "القائم على النشر – شقيقه – والده" ، طرف ثان "مالك العقار – شقيقه") بوجود مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات جيرة قديمة وتم التصالح بينهما ولم يتهم كل منهما الآخر ولم ينتج ثمة إصابات لأى من الطرفين وإنصرفوا عقب التراضى والصلح فيما بينهما .

وبتاريخ 6 الجارى حضر والد الشاكى للقسم وأبلغ بقيام "مالك العقار" بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وذلك عقب محضر الصلح، وبعرضه على إحدى المستشفيات تبين وجود إصابات عبارة عن (جروح وكسور متفرقة بالجسم).

وبتاريخ 8 الجارى تم ضبط "مالك العقار" وبمواجهته بأقوال الشاكى أنكر ما نسب إليه .. وقرر بأنه لا يوجد ثمة خلافات بينهم فى الوقت الحالى.. وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.