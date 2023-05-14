عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الإيجار.. النيابة تحقق مع صاحب منزل تعدى على ساكن بالإسكندرية

متهم
متهم

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء صاحب الحساب بقيام مُلاك المنزل محل سكنه بالتعدى عليه وأفراد أسرته بالضرب وإحداث إصابته وقيامهم بالاستعانة بآخرين يحملون أسلحة بيضاء لمنعهم من دخول المنزل ، لرغبتهم فى زيادة قيمة الإيجار .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كل من الطرفين (طرف أول "القائم على النشر – شقيقه – والده" ، طرف ثان "مالك العقار – شقيقه") بوجود مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات جيرة قديمة وتم التصالح بينهما ولم يتهم كل منهما الآخر ولم ينتج ثمة إصابات لأى من الطرفين وإنصرفوا عقب التراضى والصلح فيما بينهما .

 وبتاريخ 6 الجارى حضر والد الشاكى للقسم وأبلغ بقيام "مالك العقار" بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وذلك عقب محضر الصلح، وبعرضه على إحدى المستشفيات تبين وجود إصابات عبارة عن (جروح وكسور متفرقة بالجسم).

وبتاريخ 8 الجارى تم ضبط "مالك العقار" وبمواجهته بأقوال الشاكى أنكر ما نسب إليه .. وقرر بأنه لا يوجد ثمة خلافات بينهم فى الوقت الحالى.. وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية خلافات جير خلافات جيره قيمة الإيجار مشادة كلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع بشدة أمام كليشدار بعد فرز 93.02% من الأصوات

أحمد موسى يناشد الداخلية بحضور 70 ألف مشجع

كل واحد حر.. تعليق قوي من أحمد موسى عن انتمائه للأهلي

هاني حتحوت يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

واشنطن بوست تحذف جزءا كبيرا من مقابلة زيلينسكي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

متنبئ برازيلي شهير يحذر من دلالة يوم تتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

بمكياج بسيط.. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة في حفل خطوبتها

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ