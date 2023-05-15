هاني حتحوت يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

قدم الإعلامي هاني حتحوت التعزية للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في وفاة شقيقه، الذي وفته المنية، أمس الأحد.

وقال حتحوت إن أسرة برنامج الماتش تشاطر النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله الحاج أحمد أبو العينين.

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شقيقه قائلًا: "بقلوب تئن من الألم، ونفوسٍ راضيةً بقضاء الله وقدره، أنعي أخي الحبيب - أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، الذي انتقل إلى جوار ربه، صادقًا وفيًا، وصابرًا محتسبًا، وراضيًا مرضيًا، في دار اليقين وجنة الخلد، والدرجات العُلا في الملأ الأعلى وفي عليين، داعيًا المولى بذلك ولا نزكيه على الله".

وأضاف: "وداعًا أخي الحبيب "أحمد" رفيق العُمر والصِبى، والصاحبُ في الأهل، والسند في الشدة، والمُعين على نوائب الدهر. وداعًا حتى اللقاء، والمعية في دار البقاء، والصُحبة في آخرة الخلود، آنسًا مطمئنًا بأنوار الله ورحماته التي لا تزول".

وتابع: "ستظل أخي الحبيب، حيًا في وجداني، خالدًا ذكرُك، مرفوعًة أقدارك، بفضل ما أفنيت الحياةَ خدومًا معطاءً، هينًا لينًا قريبٌ من الناس، طيبَ القلبِ دمثَ الخُلق، ستظل باقيًا في قلوب الجميع، رمزًا ونبراسًا للخير والعطاء. سلامٌ لروحك الطاهرة، ونفسِك المطمئنة، وعُمرك العطِر، وأيامنا التي ارتسمت بجميل أثرك".