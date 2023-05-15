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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة نجله فى حادث انقلاب بالبحيرة

مصرع سائق وإصابة
مصرع سائق وإصابة طفله في البحيرة

لقى سائق مصرعه وأصيب نجله بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق «مصر _ اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة  إلى مستشفى غرب النوبارية العام، ونقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع سائق وإصابة طفله في البحيرة 

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع سائق وإصابة نجله، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء الضحايا 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة سائق يدعى" إسماعيل فتح الباب خميس،51 سنة، مقيم دمياط، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، فيما أصيب نجله «معاذ»، 18 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقل إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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