إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث بقرية كوم البركه التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع عربة أمام قرية كوم البركة التابعة لمركز كفر الدوار، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.