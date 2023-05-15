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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط بجوار قطار.. نجاة خمسيني من موت محقق في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب سائق في منتصف العقد السادس من العُمر، بإشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى، حيث اختل توازنه وسقط على رصيف المحطة، أثناء محاولته اللحاق بقطار أسباني، بناحية زفتى الغربية في محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ الخدمات الأمنية المعينة على رصيف محطة السكة الحديد.

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يفيد بأنه عقب تحرك قطار أسباني  (أسوان- القاهرة) من رصيف المحطة حاول أحد الأشخاص اللحاق بالقطار، وسقط ارضًا؛ ما نتج عنه إصابته  بإشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو (رمضان م. ا- 55 سنة- سائق- ويقيم زفتى الغربيه)، حيث اختل توازنه، أثناء محاولته اللحاق بقطار اسباني؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه عنها، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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