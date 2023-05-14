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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجبر والاحصاء.. بدء توافد طلاب الشهادة الإعدادية على اللجان في سوهاج

توافد طلاب الشهادة
توافد طلاب الشهادة الاعدادية على اللجان في سوهاج

بدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي التوافد على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس المختلفة بمحافظة سوهاج.

و يؤدي بعد قليل أكثر من 88 ألف طالب وطالبة، امتحاني مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في سوهاج.

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امتحانات الشهادة الاعدادية في سوهاج

وكانت قد بدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم أمس السبت بامتحان مادة اللغة العربية، ومن المُقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 18 مايو الجاري، على أن تتم الامتحانات داخل 467 لجنة، داخل 11 إدارة تعليمية، مقسمين على 3 قطاعات قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب.

وقال الدكتور ياسر محمود، في تصريحات صحفية سابقة له، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات قد تُعيق العملية الإمتحانية.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج الشهادة الإعدادية امتحانات الصف الثالث الإعدادي

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