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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

العناية الإلهية تنقذ فتاة من الموت في سوهاج.. تفاصيل

صدى البلد

أنقذت العناية الإلهية فتاة من الموت المُحقق عقب إصابتها بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر تناولها قرص لحفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (شهد أ.خ.م- 16 سنة- لا تعمل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إدعاء تناول مادة سامة.

وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة (زيناهم ف.ع.م- 44 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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