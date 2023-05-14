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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من جامعة سوهاج يزور مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بعين شمس

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج

استقبلت جامعة عين شمس، وفداً طلابياً من كلية الآداب جامعة سوهاج ضم ٤١ طالبا وطالبة من طلاب المستوى الرابع بكلية الآداب برنامج الفئات الخاصة برئاسة  الدكتور محمد عبد العظيم خلف الله نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج و عضوية كل من الدكتورة  ماجدة خميس أستاذ علم النفس الإكلينيكي.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

استقبلت  رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، و الدكتور سليمان محمد مدرس علم النفس العصبي و نرمين حسن محمد نورالدین معيدة ببرنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب تخصص توحد.

جاءت الزيارة في إطار التدريب الميداني للطلاب في المؤسسات المعنية بخدمة الفئات الخاصة بالقاهرة، شملت الزيارة جولة بمركز الإبصار بكلية الآداب. 

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و خلال الزيارة استمع طلاب جامعة سوهاج لشرح عن أبرز الخدمات التي تقدمها جامعة عين شمس ،  للتيسيير على طلاب الجامعة من ذوي الهمم.


كما قدمت الدكتورة رنا الهلالي شرحا تفصيلياً لأهم الخدمات التي يقدمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس،  


كما قامت الدكتورة  رنا الهلالي بالرد على عدد من استفسارات الطلاب في ذات السياق.

كلية الآداب جامعة سوهاج جامعة عين شمس كلية الاداب الطلاب ذوي الاعاقة الدكتور محمود المتيني

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