الكرملين يحذر من إرسال شحنات أسلحة بريطانية إلى كييف

علق الكرملين اليوم، الإثنين، على اعلان بريطانيا دعم عسكري جديد إلى كييف؛ محذرا من أن شحنات الأسلحة البريطانية ستسبب في مزيد من الدمار.

ومن جانبها، قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الاثنين، إن بريطانيا سترسل طائرات هجومية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة في بيانها "اليوم سيؤكد رئيس الوزراء على تقديم المملكة المتحدة مزيدًا من مئات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة جوية بدون طيار بما في ذلك مئات المسيرات الهجومية طويلة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر".

وأضافت أنه سيتم تسليم جميع هذه الإمدادات العسكرية خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد أوكرانيا لتكثيف مقاومتها للغزو الروسي المستمر.

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيسها فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال سوناك إن "هذه لحظة حاسمة في مقاومة أوكرانيا لحرب عدوانية رهيبة لم يختاروها أو يثيروها".

وأكد أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي للدفاع ضد وابل الهجمات التي لا هوادة فيها منذ أكثر من عام، لافتًا “يجب ألا نخذلهم ومن مصلحتنا جميعًا ضمان نجاح أوكرانيا وعدم مكافأة همجية بوتين”.

وتابع “هذا هو سبب استمرار المملكة المتحدة في دعمها لأوكرانيا - من الدبابات إلى التدريب والذخيرة إلى العربات المدرعة”، لافتًا إلى أن رسالة التضامن هذه ستُسمع بصوت عالٍ في جميع اجتماعاته مع قادة العالم في الأيام المقبلة.