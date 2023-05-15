قيادة وشجاعة وسط الحرب.. سوناك يشبه زيلينسكي بـ تشرشل

شبه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زمن الحرب بقيادة الزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل الذي ترأس حكومة المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال سوناك خلال ترحيبه بزيلينسكي الذي وصل لندن اليوم الاثنين: "أنت في الواقع أول زعيم أجنبي حظيت بامتياز الترحيب هنا كرئيس للوزراء، وهناك الكثير من التاريخ الرائع هنا".

وأضاف "في الواقع، هذه القاعة التي نقف فيها، ألقى ونستون تشرشل العديد من خطبه الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية بها. وبنفس الطريقة اليوم، فإن قيادتك وشجاعة بلدك وثباتها هي مصدر إلهام لنا جميعًا".

وأعرب عن تطلعه إلى مناقشة ما يمكن لبريطانيا القيام به أكثر لدعمه ودعم أوكرانيا.

من جانبه، وجه زيلينسكي الشكر للمملكة المتحدة على الدعم الذي قدمته لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وعندما التقى الرئيس الأوكراني سوناك في مقر إقامته الريفي "تشيكرز"، قال زيلينسكي: "دعمك لنا كثير بالفعل، لقد فعلت الكثير - أنت وحكومتك والملك وبالطبع شعبك ومجتمعك. نحن ممتنون من كل قلوبنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن مناقشاته مع سوناك ستغطي قضايا مهمة للغاية منها الدعم العاجل لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة للحظة لقائه وترحيبه بالرئيس زيلينسكي.

وكتب سوناك معلقًا عليها بالقول: "أهلا بعودتك".