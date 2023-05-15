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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

53 % من المستهدف.. محافظ بني سويف: استلام 120 ألف طن قمح

توريد القمح ببني
توريد القمح ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، أنه تم استلام 7212 طن من القمح المحلي بالصوامع والشون أمس، ليصل إجمالي الكميات الموردة على مدار شهر ومنذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم إلى 119 ألف و697 طناً، بنسبة 53% تقريباٌ من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بنحو 227 ألف طن.

وأشار المحافظ إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

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وجدد المحافظ تأكيداته بالمتابعة الميدانية  لأعمال التوريد ولضمان  جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية ،لتذليل كافة العقبات أولا بأول، موجها بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أية مواقف طارئة

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألف و155فداناً ،بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم ،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة،،على مستوى قرى ومراكز  المحافظة

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