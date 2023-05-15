عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودة العلاقات مع السعودية| وزير الاقتصاد الإيراني أمام المسجد النبوي |فيديو

وزير الاقتصاد الإيراني
وزير الاقتصاد الإيراني

زار وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي،  المسجد النبوي الشريف، في أول زيارة لمسؤول حكومي للسعودية منذ اتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية، قال خاندوزي: "تشرفت بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الإجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

وكان خاندوزي وصل يوم الخميس الماضي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كانت مقطوعة طوال السنوات السبع الماضية.

وينص الاتفاق بين البلدين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، في غضون 60 يوما، منذ الإعلان عنه في 10 مارس الماضي.

 

الاقتصاد الإيراني استئناف العلاقات السعودية وإيران الرياض وطهران المسجد النبوي الشريف العلاقات الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع الطلب على الذهب يدفع الأسعار للتراجع 80 جنيها

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أذكار النوم كاملة صحيحة .. حصن نفسك في دقائق

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

موعد الإسراء والمعراج 2023 .. اعرف التاريخ الصحيح وأقوال العلماء فيها

10 سنن يوم الجمعة .. تغفر ذنوبك وتضيء لك بين الجُمعتين

من أصابته مصيبة.. علي جمعة: بـ13 كلمة يعوضك الله بأجمل مما تمنيت

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

البحوث الإسلامية: القرآن ما زال يتعرض لحملات التشويه منذ 14 قرنًا

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

100مليون جنيه.. صحة النواب توافق على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم

بعد عودة العلاقات مع السعودية| وزير الاقتصاد الإيراني أمام المسجد النبوي |فيديو

اتفاق جديد بين أوكرانيا وحلفائها.. زيلينسكي يتحدث عن قرارات مهمة للغاية قريبا

أمين الناتو يخيّب ظن زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا .. ما الأمر؟

ذهبها لمع في عيني .. اعتراف صادم من المتهم بقتل عجوز الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

فيديو

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

كتل هوائية صحراوية.. موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر 72 ساعة

اشتري دلوقتي.. انخفاض أسعار الذهب بشكل مغري واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ