بعد عودة العلاقات مع السعودية| وزير الاقتصاد الإيراني أمام المسجد النبوي |فيديو

زار وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، المسجد النبوي الشريف، في أول زيارة لمسؤول حكومي للسعودية منذ اتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية، قال خاندوزي: "تشرفت بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الإجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

وكان خاندوزي وصل يوم الخميس الماضي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كانت مقطوعة طوال السنوات السبع الماضية.

وينص الاتفاق بين البلدين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، في غضون 60 يوما، منذ الإعلان عنه في 10 مارس الماضي.