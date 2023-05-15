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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو الشراء.

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وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 121ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر3 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3ر1 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 34ر1 في المائة ليبلغ مستوى 55ر17135 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 92ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 01ر3038 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 88ر1 في المائة ليبلغ مستوى 44ر4607 نقطة.
 

أسهم الشركات المقيدة ب الاستثمار الأجنبية إكس 30 الاستثمار الأجنبي المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 100

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