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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراكز التكنولوجية تقدم الخدمات للمواطنين بسيناء من مكان واحد.. تفاصيل

اجتماع المراكز التكنولوجية
اجتماع المراكز التكنولوجية في سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي قيام المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين من مكان واحد.


وأضاف المحافظ ،خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن ومديري المراكز التكنولوجية ومديري مراكز اصدار تراخيص المحال التجارية بالمدن، أن انشاء المراكز التكنولوجية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة.


وأشار المحافظ، إلي أن انشاء المراكز التكنولوجية وتطويرها وتزويدها بمختلف الأجهزة المساعدة ، جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وبدعم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

تخفيض الرسوم


وأعلن المحافظ، عن تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بتراخيص المحال العامة بنسبة 50% من الرسوم المقررة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بقرارها رقم 31 لسنة 2022 وذلك للصالح العام وتشجيعًا لدمج الاقتصاد الغير رسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.


من جانبه أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، أن المراكز التكنولوجية تهدف الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة وتبسيط تلك الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها طبقًا لتوجه الدولة الي التحول الرقمي وميكنة الخدمات.


واستعرض اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ما تم إنجازه في مختلف المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة منذ بداية العمل بالمنظومة ونسبة ادخال الكم المتراكم بكل مركز تكنولوجي "الملفات التي يتم رفعها علي المنظومة"، وعدد الطلبات المقدمة خلال الفترة وعدد الأجهزة المساعدة بكل مركز "حاسب الي-طابعة-ماسح ضوئي-فلاشة-وحدة ترتيب دور"، مؤكدًا علي قيام وزارة التخطيط بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمراكز التكنولوجية بشمال سيناء.

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