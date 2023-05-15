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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحيي الذكرى الـ75 للنكبة

إحياء ذكرة النكبة
إحياء ذكرة النكبة بقنصلية فلسطين بالإسكندرية

أحيت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية الذكرى الـ٧٥ للنكبة الفلسطينية في مقر القنصلية، بحضور السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، وطلاب الجالية الفلسطينية.

وتابع الجميع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر شاشات التلفزيون، الذي ألقى بهذه المناسبة التي يجري إحياءها لأول مرة فى الأمم المتحدة.

وقال السفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إننا نحيي اليوم ذكرى ٧٥ للنكبة الفلسطينية، موضحا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر بلدته سيرا على الأقدام متجها إلى سوريا وهو ابن ١٢ عاما، فمن عاش هذه التجربة لا يمكنه أن يبيع أرضه كما حاول البعض أن يلصق به هذه الاتهامات.

وأضاف بدران، أن كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة خير من روى القصة الفلسطينية أمام أكبر محفل دولي، وأنه تحدث بلغة السياسة التي يمكن أن يفهمها ذلك المجتمع الدولي.

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وأكد بدران خلال كلمته للطلاب الحضور بالقنصلية العامة الفلسطينية بالإسكندرية، أننا متواجدين كعضو داخل الأمم المتحدة وليس كأصحاب قطعة أرض قسمت كما السنوات الماضية.

وأشار إلى أن حديث أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيه إنه من هذه اللحظة لدينا متحف اسمه متحف النكبة وهذا له أهمية في مسيرة صراعنا العربي الإسرائيلي، بعد أن أنشأت إسرائيل متحفا باسم "يادفاشيم" لتخلد فيه مجازر لم ترتكب في الشرق الأوسط ولكن ارتكبت في أوروبا، مضبفا أن لنا نكبتنا ومتحف نكبتنا وحقوقنا التي يجب على العالم الاعتراف بها.

وأكد أننا باقون على تلك الأرض وتلك الأرض لنا ولن نكرر ما حدث معنا في ١٩٤٨ و١٩٦٧، وستقوم دولتنا على تلك الأرض شاء من شاء وأبى من أبى.

ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية التي كانت خير سندا ونصيرا على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر قدمت الدم والأسر والجراح وعانت ما عانته بسبب تمسكها بحق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وأشار إلى دور مصر البارز خلال الأيام الأخيرة في وقف العدوان على غزة لحقن دماء الشعب الفلسطيني وحقن دماء أطفاله.

وكرم القنصل الفلسطيني الفنانة التشكيلية منيرة مصطفى والتي أهدت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية تمثالا من الخشب لامرأة فلسطينية متمسكة بأرضها بمناسبة ذكرى النكبة، والتي تمثل امرأة  استشهدت وهي متمسكة بجذع شجرة زيتون.

الاسكندرية الأمم المتحدة الجالية الفلسطينية الجمعية العامة الرئيس الفلسطيني الرئيس محمود عباس

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