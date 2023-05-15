محافظ الإسكندرية: إعداد خطة قصيرة وطويلة المدى لمواجهة التغير المناخي

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاجتماع الثاني للجنة التغيرات المناخية، حيث تمت مناقشة التغيرات المناخية التي تتعرض لها المحافظة، وكيفية التعامل معها.

وأكد "الشريف"، أن المحافظة بما لديها من مميزات أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضاً وتأثراً بالتغيرات المناخية، لذلك تجتمع لجنة التغيرات المناخية لتكون بمثابة منظومة الأنذار المبكر لحماية الإسكندرية من أي تأثير ، ولكي تقوم بتحديد ودراسة الاحتياجات والمطالب لتطوير منظومة الإنذار المبكر من خلال التنبؤ بنوبات الطقس ، وتغير المناخ، ورصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر من خلال القياسات المتاحة للعناصر الجوية، والتغير في هذا المنسوب ودراسة وجود الأجهزة التي يمكن تثبيتها في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات الجوية.

وقال إن اللجنة تعمل على إعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس والتي تؤثر علي المواطن السكندري، كما تعمل علي إعداد برامج لتوعية المواطنين، وإعداد التوصيات الواجب إتخاذها لتقليل، ومنع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كما تعمل علي إعداد خطة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي للتعامل مع الظاهرة، وبناء القدرات في مجال مكافحة تأثير التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر.

وطالب المحافظ أعضاء اللجنة بالاستفادة من الدراسات والتجارب الدولية التي يمكن أن تتفق مع أهداف اللجنة .

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنفقت وتُنفق المليارات لحماية الإسكندرية لمعالجة الأخطار نتيجة العشوائيات التي حدثت في المدينة منذ عشرات السنين .

وقال اللواء محمد الشريف لايجب أن تعمل كل جهة في معزل عن الأخري ولابد من التنسيق والتعاون والتكامل لنخرج بنتائج وتوصيات تساعد الجميع علي التكيف مع تغير المناخ ، مشيرًا إلي أن الدولة لديها جامعات ومعاهد متخصصة قادرة علي إعداد دراسات علي مستوي عالمي .



وأشار المحافظ إلي دور المجتمع المدني، والمؤسسات، وبيوت الخبرة، لأن الجميع له دور في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الجميع ، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بأعمال حماية الشواطىء طبقاً لنماذج رياضية وقياسات ودراسات علمية محلية ودولية على أعلى مستوى .

وناقشت اللجنة عروض تقديمية وتقارير عن التغير المناخي وتداعياتة علي سواحل الاسكندرية منها عرض تقديمي للأستاذ الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور محمد نبيل الجبرتي عن درء مخاطر تسونامي، وتقرير عن التغيرات المناخية وتداعياتها على سواحل الإسكندرية للأستاذ الدكتور محمد احمد سعيد والأستاذ الدكتور فهمي محمد عيد والأستاذة الدكتورة عبير السحرتي والأستاذة الدكتورة نادية بدر، والأستاذ الدكتور محمد شلتوت، وعرض آخر للدكتورة نجلاء الزناتي.

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