رويترز: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة بـ مصر في اجتماع المركزي القادم

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس القادم بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25٪ وعلى سعر الإقراض عند 19.25٪ عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري.

ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، تماشيا مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وتراجع التضخم على أساس شهري من 2.7٪ في مارس إلى 1.7٪ في أبريل.

وحسب “رويترز”، توقعت مونيكا مالك، من “بنك أبوظبي” ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، يوم الخميس القادم، بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس وتباطؤ التضخم.