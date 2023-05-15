محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بمشروعات حياة كريمة في كفر سعد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى ، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان ، وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، و آليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.