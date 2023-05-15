عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بمشروعات حياة كريمة في كفر سعد

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق  بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى ، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان ، وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، و آليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

توريد 35164 طن قمح لصوامع دمياط

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة سكرتير عام المحافظة رئيس الوحدة المحلية مبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

نص التحقيقات.. ماذا حدث بين حسن شاكوش وزوجته ريم صادق؟ | خاص

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلان عاجل للخارجية الكويتية.. تعرض منزل أحد دبلوماسييها لاعتداء بالسودان

أغلقت موقعها الرسمي ..Oppo تنهي أعمالها في السوق الألماني

بمظهر رياضي .. سعر وموصفات رينو ستيب واي 2023 في مصر

أول غواصة ذاتية الصنع.. صفقة عسكرية جديدة بين تايوان وأمريكا.. تفاصيل

السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تعزيز التعاون بين البلدين

اتحاد الدواجن: لولا الاكتفاء الذاتي من البيض والفراخ لأرتفعت أسعار اللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة حمدة الملهمة..ولدت ابنتها قبل موعدها فوجدت حلا لمعاناة الأمهات مع رضع الحضانات

لغز بصري.. اكتشف زاحف البزاق وحيوان الحلزون خلال 90 ثانية

بتتخن وفيروس كورونا ساعد على انتشارها..أزمة الفئران تهدد بريطانيا.. شاهد

يستمر حتى الخميس.. قصور الثقافة تقدم «عادلون» على مسرح الإقليمية ببورسعيد

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ