أداء جبار وبنصف سعر الفلاجشيب .. أفضل موبايلات الفئة المتوسطة

ظهر في الأسابيع القليلة الماضية عدد من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والشبابية، والتي تتمتع بقدرات فائقة يمكنها منافسة الهواتف الرائدة “الفلاجشيب” وذلك إلى جانب السعر الذي يناسب الكثير من راغبي الشراء.

وبحسب موقع GSMArena فإن هناك عدد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تألقت وحازت على إعجاب الكثيرين سواء من مقيمي الهواتف أو المستخدمين، والتي تتفوق بفضل سعرها على هواتف الفلاجشيب، ونذكر عددا منها فيما يلي :

هاتف سامسونج Galaxy A54

وجاء بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل، لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات مع نظام التشغيل أندرويد 13.

هاتف شاومي Poco F5 Pro

وجاء بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED بجودة عرض +WQHD ودقة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، تدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وألوان الأبيض أو الأسود، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، مع 120 درجة FoV وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، ويدعم إعداد الكاميرا تقنية OIS + EIS مع كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 3 خيارات متنوعة للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي هي 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت و 12/512 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13، و بطارية سعة 5160 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات.

هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

وجاء بشاشة كبيرة ومقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080 ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك ، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات بتقنية HyperCharge.