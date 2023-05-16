أكلات مغربية .. طريقة تحضير التقلية

نقدم لك التقلية أو دوارة بطريقة سهلة وناجحة ومذاق لذيذ جدا للشيف مفيدة عثمان المغربية، إذا كنت من عشاق تجربة أصناف الطعام العربية إليك طريقة عمل التقلية المغربية بهذه المكونات .
مقادير لعمل التقلية المغربية
3 بصلات
½ نصف كاس من الزيتون
1/4 ربع كاس من زيت الزيتون
3 فصوص ثوم
2 ملعقتان من معجون الطماطم
1 حامضة مصيرة
1 ملعقة من القزبر والمعدنوس
1 ملعقة صغيرة من الملح
½ ملعقة صغيرة من الابزار
½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل
1 ملعقة صغيرة من الكامون
طريقة تحضير التقلية المغربية
أولا وقبل كل شيء ، نسلق الكرشة وما معها في الماء لكى تزول منها الرائحة الكريهة
ثم نضع التقلية في إناء الطبخ وأضف البصل و الثوم الزيت و الكزبرة و البقدونس
أضف كل البهارات و ضع فوق نار متوسطة لمدة 30 دقيقة
أضف الطماطم المعصقة واترك لمدة 15 أخرى أو حتى ينضج
يقدم الطبق بعد التزيين بالزيتون و شرائح الحامض