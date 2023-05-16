حريق هائل بـ مبنى كلية التراث الأهلية في بغداد

نشب حريق هائل في مبنى كلية التراث الأهلية، غرب العاصمة العراقية بغداد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما اعلنه مصدر أمني، لـ قناة السومرية العراقية.

وذكر المصدر، أن الحريق التهم بنايتين داخل الكلية الأهلية، الواقعة في منطقة المنصور ببغداد، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، أكد إعلام مديرية الدفاع المدني العراقية، نشوب حريق بكلية التراث في بغداد، وأنه على الفور توجهت ما يقارب 40 سيارة إطفاء لمكان الحادث من إجل إخماده.

فيما لم تبد أسباب الحريق وحجم أضراره واضحة.

ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، اندلع حريق ضخم في مركز تجاري بمنطقة الوزيرية وسط بغداد، أصيب خلاله 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص.

وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا.

وتشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد، حرائق، تؤدي أحيانا إلى إصابات، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.