بطلها صن داونز.. شوبير يكشف مفاجأة حول أزمة توقيت نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة نادي صن داونز بشأن توقيت نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كلام تردد عن استياء الكاف من تحديد صن داونز الثالثة عصرا موعدا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخاطب إدارة النادي الجنوب إفريقي لتعديل موعد المباراة لإسباب تسويقية".

أضاف:" أول حاجة، صن داونز لم يتأهل للمباراة النهائية من الأساس، وبالتالي لم يحدث أن خاطب الكاف إدارة صن داونز، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

تابع:" في حال تأهل صن داونز إلى المباراة النهائية قد يتم مناقشة هذا الأمر وقد لا تتم مناقشته من الأساس، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء".

ويلتقي المتأهل من صن داونز والوداد المغربي مع الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن صن داونز تعادل سلبيا مع الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما اكتسح الأهلي الترجي بثلاثية في رداس.