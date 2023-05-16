عيار 21 يسجل 2,290 جنيه.. هبوط جديد فى أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة حيث يرغب كثير من المواطنين على متابعتها خصوصا المقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

وبالنسبة للمستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم تعتبر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم معلومة مهمة خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ آمن فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة حيث سجل سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق للبيع 2,270 جنيه وللشراء 2,290 جنيه، وهو ما يشير إلى استمرار هبوطه في الاسواق.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24 بيع 2,594 جنيه شراء 2,617 جنيه

عيار 22 بيع 2,378 جنيه شراء 2,399 جنيه

عيار 21 بيع 2,270 جنيه شراء 2,290 جنيه

عيار 18 بيع 1,946 جنيه شراء 1,963 جنيه

عيار 14 بيع 1,513 جنيه شراء 1,527 جنيه

عيار 12 بيع 1,297 جنيه شراء 1,309 جنيه

الاونصة بيع 80,682 جنيه شراء 81,393 جنيه

الجنيه الذهب بيع 18,160 جنيه شراء 18,320 جنيه

الكيلو بيع 2,594,286 جنيه شراء 2,617,143 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعا اليوم الثلاثاء، بعد تزايد التوقعات حول إبقاء البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة .



وسجلت أسعار الذهب انخفاض في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.84 دولار للأوقية - الأونصة - بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2020.40 دولار.



وكان فى وقت سابق وصلت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار، ولكن أعضاء في المركزي الأمريكي أشارو أمس الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة.



والبنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.01 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1063.76 دولار بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.