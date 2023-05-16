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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسواعد عمالنا نبنى "الجمهورية الجديدة"..

“الصحافة والطباعة والإعلام” تحتفل بعيد العمال .. غدا

صدى البلد

تحتفل النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام: غدا الاربعاء: بعيد العمال تحت شعار بسواعد عمالنا نبنى “الجمهورية الجديدة”.

وتكرم النقابه العامة  ٥٠ عاملا من العاملين المتميزين الذين كان لهم دور بارز فى اماكن عملهم.


وسيلقى مجدى البدوى رئيس النقابة العامة؛ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر كلمة خلال الاحتفال يؤكد فيها دور العمال فى بناء “الجمهورية الجديدة” وان العمال مطالبين خلال المرحلة الحالية بمساندة الدولة والوقوف خلفها باجتهادهم فى العمل وزيادة الانتاج.

ويؤكد “ البدوي “خلال الاحتفالية؛  ان الإنتاج  هو الحل السحرى لبناء اقتصاد قوى قادر على تحقيق امال وطموح المصريين في ظل ”الجمهورية الجديدة” التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.


وسيتحدث “البدوى” عن أهمية الحوار الوطنى لعمال مصر ودوره فى تحقيق طموحات وآمال العمال خاصة إقرار  قانون العمل الذى طال انتظاره وتشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى وتحقيق حلم العمالة غير المنتظمة بادراجهم فى الاقتصاد الرسمى بدلا من الاقتصاد غير الرسمى ووضع رؤى جديدة للتدريب المهنى.

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IMG-20230516-WA0088

IMG-20230516-WA0088
IMG-20230516-WA0088

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