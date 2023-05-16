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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط 18 مجرماً في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

سددت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضربات أمنية ناجحة خلال ال ٢٤ ساعه الماضية ، خاصة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات ، حيث تمكنوا من القبض علي ١٨ مجرما ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته عدد 4 عدادات مياه "مجهولين المصدر" ، واعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بدائرة القسم ، كما أقر بارتكابه واقعتى سرقة آخرتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط عدادات المياه المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم .

وفي ١٥ مايو ، تم ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات " ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة مُحملاً عليها 4 غطاء حديدى – أجنة حديدية ، وإعترفوا بسرقتها بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم .

اما في عابدين ، فقد تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة القسم وضُبط بحوزتهما ماكينتى خياطة - 4 مفك  - مفتاح – بنسة - جاكوش ، وإعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة .

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدون تراخيص قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام و4 هواتف محمولة .

وضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى .

وكذا ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأيس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى .

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة المطرية ، وبحوزتهما كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالى .

وضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة تشكيلا عصابيا مباحث القاهرة مكافحة المخدرات وقائع سرقة

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