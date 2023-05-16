أمن القاهرة يضبط 18 مجرماً في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات

سددت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضربات أمنية ناجحة خلال ال ٢٤ ساعه الماضية ، خاصة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات ، حيث تمكنوا من القبض علي ١٨ مجرما ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته عدد 4 عدادات مياه "مجهولين المصدر" ، واعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بدائرة القسم ، كما أقر بارتكابه واقعتى سرقة آخرتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط عدادات المياه المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم .

وفي ١٥ مايو ، تم ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات " ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة مُحملاً عليها 4 غطاء حديدى – أجنة حديدية ، وإعترفوا بسرقتها بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم .

اما في عابدين ، فقد تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة القسم وضُبط بحوزتهما ماكينتى خياطة - 4 مفك - مفتاح – بنسة - جاكوش ، وإعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة .

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدون تراخيص قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام و4 هواتف محمولة .

وضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى .

وكذا ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأيس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى .

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة المطرية ، وبحوزتهما كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالى .

وضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.