بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ظهور مفاجئ لـ إمام عاشور داخل نادي الزمالك|شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، داخل نادي الزمالك.

وظهر إمام عاشور بـ “عكازين” رفقة أحد المشجعين، في زيارة لناديه السابق، بعد أيام من تداول أنباء حول انضمامه إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ولم يتضح بعد سر زيارة إمام عاشور لمقر نادي الزمالك.

إمام عشور دال نادي الزمالك

كان الإعلامي إسلام صادق، أكد في وقت سابق أن إمام عاشور وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف.

وانضم إمام عشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

يذكر أن نادي ميتلاند الدنماركي،أعلن الشهر الماضي عودة إمام عاشور إلى مصر لتلقي العلاج بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة، مما زاد التكهنات حول اقتراب الدولي المصري من الانضمام إلى النادي الأهلي.

أرقام إمام عاشور

خاض إمام عاشور 7 مباريات فقط مع ميتلاند الدنماركي في مختلف المسابقات أحرز هدفين، وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الزمالك السابق 2.5 مليون يورو.