مياه الشرب بالشرقية: تركيب 600 وصلة منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية، بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة صناع الحياة وجمعية رسالة في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

من جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة صناع الحياة وجمعية رسالة تم الإنتهاء من توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 600 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من توصيل عدد 367 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياه بقرى مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح وأولاد صقر، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الإنتهاء أيضا من تنفيذ 233 وصلة مياه شرب بالمجان بالتعاون مع جمعية رسالة للمستحقين بمركزي الزقازيق وأبو كبير.

وأشار إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم ، وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.