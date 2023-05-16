حفل لتبادل الهدايا والدروع بين الوفود المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، على متابعة الترتيبات الخاصة بحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية، والذي يقام اليوم في أحد الفنادق، على هامش البطولة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

واطمأن الغزاوي على كافة الأمور الخاصة بحفل الدروع الذي يحضره الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، ومسئولو الاتحاد واللجان المختصة، وممثلو الفرق والوفود المشاركة في البطولة.

ويأتي حفل تبادل الدروع في إطار تعزيز العلاقات بين جميع الفرق المشاركة، وفي ظل الأجواء المميزة التي عاشها الجميع خلال منافسات البطولة، وأيضا ضمن ما قامت به لجان البطولة من جهود كبيرة لتوفير كافة سبل الراحة للجميع.