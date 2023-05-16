خبير يكشف أهمية دور الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي بمصر

أكد الدكتور سيد القاضي، رئيس جامعة بنها الأسبق، الخبير التربوي، على أهمية دور الجامعات الخاصة فى منظومة التعليم العالى فى مصر وقدرتها على كسب ثقة المجتمع.

وأوضح الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تسعي جاهدة خلال الفترة السابقة أحداث نقلة نوعية في مجال التعليم، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن نسبة التعليم الجامعي الخاص في مصر تشكل حوالي 10% من إجمالي الطلاب المسجلين في التعليم العالي، ورغم توفر الجامعات الخاصة، إلا أن الكثير من خريجي المدارس الخاصة لا يزالون يفضلون الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وأضاف رئيس جامعة بنها الأسبق، أن مشكلات التعليم الجامعي الخاص في مصر تشمل عدة جوانب، ومن بين هذه المشكلات:

التكلفة: تعتبر الجامعات الحكومية أقل تكلفة مقارنة بالجامعات الخاصة، مما يعني أنها أكثر توفرًا للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود.

التصنيف: تتمتع الجامعات الحكومية في مصر بسمعة جيدة وتصنيف مرموق، مما يعزز انتقائها من قبل الطلاب الذين يسعون للحصول على تعليم عالي ذو جودة عالية.

الاعتراف والتوظيف: قد يكون لدى الطلاب الاعتقاد بأن الجامعات الحكومية تحظى بالاعتراف الأكبر من قبل أرباب العمل وأنها توفر فرصًا أفضل للتوظيف بعد التخرج.

ولفت رئيس جامعة بنها الأسبق، إلى أن على الرغم من ذلك، فإن اهتمام الأسر المصرية بالتعليم العالي وحرصها على إلحاق أبنائها به يعكس أهمية التعليم ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع، ومن المهم أن تعمل الجامعات الحكومية والخاصة معًا على توفير بيئة تعليمية متميزة تلبي تطلعات الطلاب وتحقق مستوى عالٍ من التعليم والتعلم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التحسين المستمر للتعليم الجامعي الخاص يجب أن يتم عبر عدة إجراءات، من بينها:

ـ ضرورة الإهتمام بالبعثات فى الجامعات الخاصة من خلال العديد من الخطوات منها تكوين كوادر من أعضاء هيئة التدريس.

ـ دعم البحث العلمى فى هذه الجامعات.

ـ ضرورة إنشاء منظومة بحثية متكاملة بالجامعات الخاصة من خلال إنشاء المراكز البحثية داخل هذه الجامعات والمساهمة مع الجامعات الحكومية فى تطوير المنظومة البحثية.