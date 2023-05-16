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برلمان

برلماني: عهد الرئيس السيسى تميز بمواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله

أشرف أمين - عضو
أشرف أمين - عضو مجلس النواب

اعتبر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، توجيه سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أن عهد الرئيس السيسى تميز بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.

وأشاد "أمين"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، بتقديم سينابو ندياي دياكاتي الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة وتأكيدها أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر، فقد تلاحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أشاد النائب أشرف أمين بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء أنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم. 

وثمن تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن إحدى أهم الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.

وكان الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الاستشاري يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم إطلاع الوفد على تجربة الدولة المصرية في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلا إن العناوين الرئيسية التي يجري العمل عليها تتمثل في "الحوكمة" و"الشفافية" و"التحول الرقمي".

كما تطرق إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، وقال: “إننا مستعدون لتبادل خبراتنا في هذا الملف مع أشقائنا الأفارقة، فمصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الأفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو 300 متدرب أفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والوفد المرافق لها.

وحضر الاجتماع الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، وأيمن طارق، العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.

فيما ضم وفد المجلس الاستشاري كلا من مارثا دوركاجوم، مقررة تشاد بالمجلس، وطارق مصطفى، مقرر مصر بالمجلس.

أشرف أمين مجلس النواب عبدالفتاح السيسي مكافحة الفساد

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