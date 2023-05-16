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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كيف تسبب الحزن بموت طالبة المنيا ؟.. هذا ما تفعله التمارين الرياضية في شعرك.. طرحة بربع مليون جنيه تثير ضجة .. سعر خيالي لفستان منى زكي

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

3 أضرار لتناول الرضع دبس التمر

 

يعتبر دبس التمر أحد أهم المكونات الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة القيمة الغذائية للأطعمة المختلفة، كما يمكن تناوله كمصدر للطاقة والسكريات الطبيعية للجسم، ولكن يجب تناول كل شيء بمقدار فالإكثار من تناوله يسبب أضرارا للرضع.

 

دبس التمر .. يعالج الأنيميا وله فوائد أخرى اكتشفها

 

فوائد دبس التمر، دبس التمر يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين؛ لاحتوائه على البكتين.

 

تحذير من تناول الفول في هذه الحالة
 

 

يعتبر طبق الفول وجبة أساسية عند جميع المصريين، يفضلون تناوله لكن إذا كنت تأكله يوميا فما الذي يحدث لجسمك؟

 

اذهب للطبيب فورا| أعراض صادمة لجرثومة المعدة

 

انتشرت فى الآونة الأخيرة معاناة الكثيرين  من جرثومة المعدة ولم يسلم منها الكبار قبل الصغار مما دفع الجميع للتساؤل عن الأعراض والأسباب ماذا عنها .

 

حفاظا على صحة طفلك النفسية.. كلمات لا تتفوهي بها لطفلك

 

صحيح أن التنشئة الجيدة للطفل هي وحدها التي تجعله صالحًا ومثقفًا يعتقد معظم الآباء أن الأبوة والأمومة تدور حول تلبية جميع احتياجات طفلك، فإن الأبوة والأمومة تعني الترابط مع طفلك.

 

قائمة أطعمة تحميك من السرطان والسكتة الدماغية | تفاصيل

 

كشف أخصائي التغذية البريطاني جابي زارومسكيت، عن أربعة أطعمة غير متوقعة نتناولها ولها فوائد يجهلها كثيرين لو علمها الجميع لأقبل على تناولها يوميا .

 

مفاجأة.. هذا ما تفعله التمارين الرياضية في شعرك

 

الكثير منا لا يعلم أهمية الرياضة لنمو الشعر، حيثُ تساعد التمارين الرياضية على الحد من التوتر الذي يزيد من مشاكل الشعر، وتعزز حماية الشعر من التساقط وتحسن نموه بشكل جيد، وهذه التمارين لها تأثير إيجابي على الشعر لأنها تزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يساعد في نمو الشعر بطريقة صحية.

 

تتخطي ربع مليون جنيه .. سعر طرحة يثير ضجة على الفيسبوك | اعرف الحكاية

 

اثار محل مجوهرات الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بفيديو يعرض من خلاله بيع طرحة مصنوعة من 100 جرام ذهب.

 

ماذا يحدث عند شرب 3 فنجان قهوة يوميا ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

 

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق عن مفاجأة سارة لمحبي القهوة.

 

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

 

انتشرت مؤخرا بعض الشائعات حول البطيخ الموجود فى السوق المصري وأنه محقون بمواد مسرطنة ، إلا أن مجلس الوزراء ووزارة الزراعة أصدرا نفيا لهذه الشائعات.

 

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

 

شاركت الفنانة منى زكي المتابعين بمجموعة صور جديدة أثارت الجدل، وظهرت في جلسة التصوير بكسر في اليد مع تركيب الجبس.

 

 

بعد وفاة طالبة المنيا.. هل يؤدي الحزن للموت؟

 

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أبناء محافظة المنيا وعلى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حزنًا على وفاة الطالبة نسرين كريم بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة المنيا والتي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أداء الامتحان الشفهي بقسم الوثائق والمكتبات وسط ذهول الجميع لموتها المفاجئ. 

 

تحذير عاجل.. عادة تفعلها كل صباح تصيبك بـ سرطان الرئة

 

عادة يفعلها كثير من المواطنين عند استيقاظهم من النوم حيث يتناولون كوب القهوة مع تدخين سيجارة على الريق قبل تناول وجبة الإفطار ، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان تبدأ بمشاكل فى المعدة وتنتهي بأمراض في القلب والسرطانات وقد تتسبب في النهاية بازمة قلبية.

 

آمنة وصحية .. مشروبات طبيعية تخفض نسبة السكر خلال 30 دقيقة

 

يحتاج أصحاب مرضى السكرى تناول مشروبات تخفض السكر يومياً لترطيب الجسم، وتساهم في الحفاظ على نسبة السكر بالدم، لأن الجفاف يؤدي إلى اضطرابات مستوياته، ومن المعروف أن يوجد العديد من المشروبات التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم ،وبحسب موقع "إكسبريس"

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