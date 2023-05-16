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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. مقرر بـ لجنة الاستثمار يطالب بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسى، مضيفا "ذلك سوف يتيح لنا أن نكون منفتحين العقل والقلب".

وقدم "سامى"، خلال كلمة له فى ثانى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، مقترحا بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، متمنيا أن يوصى الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية.

وتمنى مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار، من الحوار الوطنى أن يراعى طلبه وإصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعيينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.

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