سيعاني.. إعلان صادم من البنك الأوروبي بشأن اقتصاد تركيا

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد التركي سيعاني أكثر من المتوقع بسبب زلزال 6 فبراير المدمر.

وأوضح البنك الأوروبي، أنه “من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2,2%، وذلك وفق معطيات محدثة للمؤسسة التي توقعت سابقا نموا بنسبة 2,3%”.

وأشار إلي أنه “من المتوقع أن تسجل تركيا نمواً بنسبة 2,5% عام 2023، بعد تسجيلها نمواً بنسبة 5,6% عام 2022، مدفوعاً أساسا بسياسة نقدية غير تقليدية تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85% خلال عام واحد في أكتوبر قبل أن ينخفض مؤخراً إلى 50%”.

وبالأمس، قالت وكالة "فيتش”، إن النتائج غير الحاسمة في انتخابات الرئاسة التركية تمدد الضبابية بشأن الوضع الاقتصادي.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قريب من مستوى قياسي بعد أن اتجهت الانتخابات نحو جولة الإعادة.

وتراجعت العملة بشكل كبير في أعقاب الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال ولفجانجو بيكولي، من شركة “Teneo” في مذكرة للعملاء: طمن الصعب توقع سيناريو إيجابي للسوق ينشأ من التصويت المزدوج اليوم في تركيا”.