تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

أفادت وسائل إعلام تركية بأن مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو قد اعلن استقالته مساء امس الاثنين على خلفية نتائج الانتخابات.

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 أيار الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، لأول مرة في تاريخ البلاد منذ 100 عام.

ولفت رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، الى أن "كلا المرشحين أردوغان وكليجدار أوغلو لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى".

وأضاف ينار أن "أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وحصل المرشح المنسحب محرم إينجه على 0.44%".