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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وتركيا

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالمشاركة النشطة للمواطنين الأتراك في الانتخابات، داعيا إلى مراعاة التعليقات التي أدلى بها مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.

وقال مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، في بيان مشترك: "يرحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في تركيا يوم الأحد 14 مايو، والإقبال الكبير على التصويت كدليل على التزام الشعب التركي بممارسة حقه الديمقراطي في التصويت”.

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وأضاف البيان: “لاحظنا النتائج والاستنتاجات الأولية من البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ودعوة السلطات التركية إلى إزالة أوجه القصور التي تم تحديدها".

بالأمس، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه واثق من فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكتب أردوغان، في تغريدة علي “تويتر”: "سنفوز في انتخابات 28 مايو المقبل، ونزيد نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في انتخابات 14 مايو. وإن شاء الله، سنفوز بانتصار تاريخي".

وأضاف أن “الفائز في انتخابات 14 مايو هو ديمقراطية تركيا و85 مليون شخص فيها”.

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